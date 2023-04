Hanoi (VNA) - Le vice-président de l’Assemblée nationale, le général de corps d’armée Trân Quang Phuong, a exhorté lundi 3 avril la force de garde-côtes à consulter activement les ministères, les agences et les localités pour coordonner la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (dit pêche INN).

Le vice-président de l’Assemblée nationale, le général de corps d’armée Trân Quang Phuong à son arrivée au siège du Commandement de la Garde-côte du Vietnam. Photo : VNA

Leurs efforts devraient contribuer à accélérer le retrait de l’avertissement de "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) à l’importation de produits aquatiques vietnamiens, en particulier lorsqu’une équipe d’inspection de la CE doit retourner au Vietnam en avril pour examiner les efforts de lutte contre la pêche INN du pays.



Lors de sa visite de travail au Commandement de la Garde-côte du Vietnam, le général de corps d’armée Trân Quang Phuong a déclaré que dans les temps à venir, les organes de l’Assemblée nationale continueront d’étudier et de proposer des amendements, des compléments et l’achèvement d’un cadre juridique pour créer des conditions favorables pour que les garde-côtes remplir leurs tâches.



Le général de brigade Lê Quang Dao, commandant de la Garde-côte du Vietnam, a fait rapport de l’exécution par la force de ses tâches en 2022 et au cours des premiers mois de 2023. Leurs efforts devraient contribuer à accélérer le retrait de l’avertissement de "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) à l’importation de produits aquatiques vietnamiens, en particulier lorsqu’une équipe d’inspection de la CE doit retourner au Vietnam en avril pour examiner les efforts de lutte contre la pêche INN du pays.Lors de sa visite de travail au Commandement de la Garde-côte du Vietnam, le général de corps d’armée Trân Quang Phuong a déclaré que dans les temps à venir, les organes de l’Assemblée nationale continueront d’étudier et de proposer des amendements, des compléments et l’achèvement d’un cadre juridique pour créer des conditions favorables pour que les garde-côtes remplir leurs tâches.Le général de brigade Lê Quang Dao, commandant de la Garde-côte du Vietnam, a fait rapport de l’exécution par la force de ses tâches en 2022 et au cours des premiers mois de 2023.

Vue de la séance de travail, à Hanoi, le 3 avril. Photo : VNA

Il a fait savoir que les navires de la Garde-côte du Vietnam ont détecté et empêché des milliers de bateaux de pêche étrangers d’entrer dans les eaux territoriales du Vietnam.



En 2022 et au premier trimestre 2023, les garde-côtes ont sauvé six bateaux et 71 personnes en détresse en mer et organisé des entraînements réguliers au combat comme prévu. Il a fait savoir que les navires de la Garde-côte du Vietnam ont détecté et empêché des milliers de bateaux de pêche étrangers d’entrer dans les eaux territoriales du Vietnam.En 2022 et au premier trimestre 2023, les garde-côtes ont sauvé six bateaux et 71 personnes en détresse en mer et organisé des entraînements réguliers au combat comme prévu.

La force a détecté, arrêté et traité 1.256 violations impliquant 1.548 personnes, dont 101 cas avec 108 contrevenants ont été poursuivis. Elle a pris des mesures dans 838 cas d’infractions administratives avec 956 contrevenants.



La Garde-côte du Vietnam s’est coordonnée avec d’autres forces pour détecter, gérer et transmettre 110 cas avec 176 personnes impliquées.



Les amendes pour infractions administratives et la valeur estimée des pièces confisquées ont atteint plus de 120 milliards de dôngs (5,1 millions de dollars).



La force de garde-côtes a inspecté, contrôlé, verbalisé et sanctionné les infractions administratives liées à la pêche INN, infligeant t une amende totale de plus de 2,9 milliards de dôngs. – VNA