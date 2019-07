Hanoi (VNA) – Le marché des fusions et acquisitions (M&A) s’est assagi au premier semestre de cette année mais devrait s’accélérer lors du second grâce à la multiplication des opérations, a-t-on appris mardi 23 juillet à Hanoi de la conférence de presse sur le Forum sur les fusions et acquisitions du Vietnam (MAF).

Le secteur de l’immobilier a vu l’an dernier de grandes opérations de fusions-acquisitions. Photo: VNA

Les fusions et acquisitions ont totalisé 1,9 milliard de dollars sur les six premiers mois de 2019, soit 53% du bilan de l’an dernier à la même période, selon les chiffres communiqués lors de conférence de presse organisée par le journal «Dâu tu» (Investissement) et la compagnie AVM Vietnam.



Cependant la tendance des M&A devrait se retourner pour le mieux durant le reste de l’année, les professionnels tablant sur un total des transactions pouvant atteindre 6,7 milliards de dollars, soit 88,16% du montant de 2018.



Ils notent également le dynamisme des secteurs aussi divers que les biens de consommation, le commerce de détail, l'immobilier, les télécommunications, l'énergie, les infrastructures, les produits pharmaceutiques, l'éducation, l'assurance et la construction.

Le marché propose un éventail de marchandises aux investisseurs étrangers. Les entreprises vietnamiennes sont suffisamment matures pour l’opération de M&A et l’environnement de l’investissement du Vietnam est attractif pour les investisseurs étrangers, a indiqué le Pr-Dr Nguyên Mai, président de l’Association vietnamienne des entreprises à capitaux étrangers (VAFIE).

A l’affût constant de nouvelles opportunités d’investissement dans un marché de plus de 96 millions de consommateurs, nombre de groupes étrangers devraient continuer leurs emplettes, ont prédit les professionnels.



La plus grande transaction en termes de valeur a été réalisée en mars 2019 par SK Group qui a acquis 6,1% des actions du groupe Vingroup pour un milliard de dollars, selon le rapport sur les M&A sur le marché vietnamien en 2018-2019 réalisé par le MAF.



SK Group a égalent déboursé 470 millions de dollars en septembre 2018 pour s’offrir près de 110 millions d’actions Masan Group. Il a fait part de son intention d’acheter plus d’actions de PVOil après en avoir acquis 3,55 millions d’actions en 2018.



Les investisseurs asiatiques notamment sud-coréens, japonais, thaïlandais et singapouriens continueraient de maintenir leur suprématie, mais le marché assiste en même temps à l’affux d’investissements hongkongais dans certains secteurs d’activité, a estimé le directeur général de AVM Vietnam, chef du groupe d’étude du MAF.



De plus grandes opérations pourraient être annoncées dans les mois à venir, notamment les désengagements de l’Etat de grandes entreprises publiques actionnarisées et la participation des investisseurs étrangers, a-t-il conclu. – VNA