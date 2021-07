Des fruits du dragon vietnamiens vendus en Australie. Photo: VNA

Sydney (VNA) – L’Office du Commerce du Vietnam en Australie organise du 21 juillet au 10 août diverses activités visant à promouvoir les exportations de l’un des fruits très connus du Vietnam.

Ces activités, organisées dans plusieurs grandes villes australiennes, comprennent, entre autres, des programmes de publicité et de dégustation.

Plusieurs importateurs et supermarchés australiens ont exprimé leur intérêt pour les fruits du dragon vietnamiens et ont déclaré que la demande d'importation était très importante.

En 2020, les exportations de fruits du dragon vers l'Australie ont rapporté 4,18 millions de dollars, soit une hausse annuelle de 36%, un record. La chaîne de supermarchés Coles, l'une des deux grandes chaînes de vente au détail en Australie, a importé des fruits du dragon vietnamiens et pour les vendre à un prix moyen unitaire de 4,9 dollars australiens. Dans les supermarchés spécialisés dans les fruits et les aliments frais dans les grandes villes comme Melbourne, Sydney et Brisbane, les fruits du dragon vietnamiens se sont vendus à 9-15 dollars australiens le kilo. -VNA