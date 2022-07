Vientiane (VNA) - Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) partagera son expérience en matière de diplomatie entre les peuples avec le Comité central du Front lao pour la construction nationale (FLCN) et aidera la partie lao à établir l’Association des agriculteurs, a affirmé le 26 juillet le président du comité central du FPV Dô Van Chiên.

Lors de l'entretien. Photo : VNA

Photo : VNA

Lors d’une entretien avec le président du comité central du FLCN Sinlavong Khoutphaythoune le 26 juillet à Vientiane, Dô Van Chiên a affirmé que le FPV est prêt à échanger des expériences et à soutenir le FLCN dans les questions qui intéressent la partie lao.Les responsables se sont réjouis des résultats pragmatiques de la relation entre les deux Fronts, avec une série de programmes d'échange et de partage d'expériences dans le travail de Front.Le FPV et le FLCN travaillent ensemble pour organiser une conférence internationale sur la construction d'une ligne frontalière Vietnam-Laos de paix, d'amitié, de coopération et de développement au Laos en septembre.Les dirigeants des deux Front se sont mutuellement informés de la situation socio-économique dans leurs pays respectifs au cours du premier semestre de cette année, ont partagé leur expérience dans le travail du front et ont convenu de signer un accord de coopération pour 2022-2027.Sinlavong Khoutphaythoune a suggéré que la partie vietnamienne partage son expérience dans la mobilisation des expatriés, l'organisation de conférences pour les agriculteurs, et la construction et la modification de la loi frontale.Dô Van Chiên a souligné que le FPV mettra tout en œuvre pour préserver et promouvoir la grande amitié Vietnam-Laos, la solidarité particulière et la coopération intégrale, et faire progresser sa coopération avec le FLCN de manière plus efficace et pragmatique.A l'issue de leurs entretiens, les dirigeants des deux Fronts ont signé un accord de coopération entre leurs organisations pour la période 2022-2027.A cette occasion, Dô Van Chiên a remis des cadeaux aux familles vietnamiennes pauvres et aux familles lao touchées par la pandémie de COVID-19.Le président de la VFF, au nom du président de l'État, Nguyen Xuan Phuc, a remis l'Ordre de l'indépendance de troisième classe à Chanpheng Southivong et Ot Phongsavanh, vice-présidents du comité central du FLCN , et l'ordre du travail de troisième classe à huit personnes qui ont fait preuve d'une remarquable performance dans la consolidation et l'amélioration de la relation Vietnam-Laos.Il a également remis les insignes « Pour la cause de la grande unité nationale » du Comité central de la FPV à 28 autres membres du FLCN. - VNA