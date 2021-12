Hanoi (VNA) - Les fonds d’investissement en valeurs mobilières au Vietnam ont une large marge de croissance s’ils promeuvent efficacement les résultats actuels et mettent en œuvre les objectifs et les solutions de manière substantielle avec une feuille de route conforme à l’intégration internationales du pays, selon le Comité d’État de la Bourse (SSC).

Photo d'illustration: tinnhanhchungkhoan.vn

L’échelle des actifs de gestion des sociétés de gestion de fonds devrait représenter environ 6 à 10% du PIB d’ici 2030. La SSC souhaite également développer et diversifier les types de fonds d’actions et ouvrir le marché de la gestion d’actifs conformément à la feuille de route prévue, ainsi qu’à renforcer l’avantage compétitif de la gestion de fonds au Vietnam.

La SSC a déclaré que la croissance des sociétés de gestion de fonds et des fonds d’investissement en valeurs mobilières est louable pour sa contribution au développement durable du marché boursier vietnamien, alors que le potentiel de développement des fonds d’investissement en valeurs mobilières dans le pays reste élevé.

Malgré les difficultés et les défis, la gestion des fonds a contribué au développement du marché boursier vietnamien. Fin 2020, le total des actifs de gestion des sociétés de gestion de fonds représentait 5,5% du PIB du pays. Ce chiffre est inférieur à celui des autres pays de la région.

Cela s’explique notamment par la mentalité des investisseurs d’investir de manière indépendante et d’ouvrir des comptes d’épargne bancaire avec des taux d’intérêt stables au lieu de confier leur argent à des fonds d’investissement gérés par des experts financiers.

Dans les temps à venir, pour soutenir le développement des sociétés de gestion de fonds et des fonds d’investissement en valeurs mobilières au Vietnam, le SSC a jugé nécessaire d’atteindre les objectifs et d’améliorer l’efficacité des sociétés de gestion de fonds dans le but d’assurer leur capacité et leur sécurité financière.

Au cours de la période 2011-21, le cadre juridique des activités des sociétés de gestion de fonds et des fonds d’investissement en valeurs mobilières a été modifié, avec de nouveaux modèles ajoutés, signalant la croissance du secteur au Vietnam.

La création de fonds d’investissement en valeurs mobilières s’est accélérée sur cette période, le nombre de fonds ayant triplé à 62 en septembre 2021 contre seulement 23 enregistrés dix ans plus tôt. – VNA