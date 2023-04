Quang Nam (VNA) – La cérémonie d’ouverture du Festival du «Tam Ky – Saison des fleurs de sưa (Dalbergia tonkinensis) 2023» a eu lieu dans la soirée du 20 avril, au village écologique de Huong Trà (quartier de Hoa Huong, ville de Tam Ky, province de Quang Nam (Centre).

Spectacle au Festival "Tam Ky – Saison des fleurs de sưa". Photo: VNA

Étaient présents à la cérémonie, le secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV) pour Quang Nam, Lê Van Dung ; la cheffe de la Commission de de la sensibilisation et de l’éducation du Comité provincial du PCV de Quang Nam, Nguyên Thi Thu Lan ; le vice-président du Comité populaire provincial de Quang Nam, Hô Quang Buu ; ainsi que des dirigeants de la ville de Tam Ky et un grand nombre d’habitants locaux et de touristes nationaux et étrangers.

S’exprimant lors de l’ouverture du festival, le vice-président du Comité populaire de la ville de Tam Ky, Nguyên Hông Lai, a déclaré que d’ici 2025, la ville se fixait l’objectif d’investir dans le perfectionnement des infrastructures et des produits touristiques dans les sites touristiques existants, de prioriser le développement du tourisme vert et du tourisme communautaire, de promouvoir et créer les conditions permettant aux grands investisseurs d’investir dans le développement du commerce et des services, en particulier les grands projets dans les zones urbaines, le tourisme, les services de villégiature et les divertissements, de promouvoir la valeur des sites, tels que le complexe du monument de la mère héroïque du Vietnam, le site historique national des tunnels de Ky Anh…

Spectacle au Festival "Tam Ky – Saison des fleurs de sưa". Photo: VNA

Le Festival «Tam Ky - la saison des fleurs de sua 2023» est l’événement de départ d’une série d’événements culturels et sportifs typiques organisés tout au long de l’année 2023 de la ville de Tam Ky, a déclaré Nguyên Hông Lai.

S’exprimant lors de la cérémonie, Hô Quang Buu, vice-président du Comité populaire provincial de Quang Nam, a déclaré que chaque année, en avril, il y a plus de 5 000 arbres sưa jaunes en floraison dans les rues de la ville de Tam Ky. En particulier, le village Huong Trà possède une rangée d’anciens arbres sua de près de 300 ans.

À travers de nombreuses éditions organisées, le festival «Tam Ky – La saison des fleurs de sưa» a laissé une impression très profonde dans le cœur des gens et des visiteurs.

Hô Quang Buu a également suggéré que le Comité populaire de la ville de Tam Ky se concentre sur la mise en œuvre d’un certain nombre de tâches et de solutions, telles que : renforcer la promotion et la présentation des valeurs culturelles matérielles et immatérielles et des ressources naturelles et des produits touristiques typiques et uniques aux amis et les touristes, notamment la promotion du Festival «Tam Ky - La saison des fleurs de sưa»; Promouvoir les liens et la coopération dans le développement du tourisme entre les localités, en particulier la zone du sud de la province pour améliorer encore la position et l’image de la province et de l’héroïsme des gens de Quang Nam en général et Tam Ky en particulier pour créer une force motrice pour cette industrie sans fumée.

Feux d'artifice sur la rivière Tam Ky. Photo:quangnam.gov.vn

«Tam Ky - Saison des fleurs de sưa 2023» présente au total plus de 20 activités pour promouvoir la beauté unique des fleurs de sưa et d’autres activités pour répondre aux besoins de visites et d’expériences touristiques, en harmonie avec la nature.

Cela contribuera à construire la marque «Tam Ky – ville des fleurs de sưa jaune» liée à la formation de la zone d’écotourisme de Huong Trà, contribuant à faire des activités touristiques de la ville une destination de Quang Nam.

Les principaux événements et activités comprennent la cérémonie d’ouverture et le programme artistique, le tir de feu d’artifice pour accueillir le festival «Tam Ky – Saison des fleurs de sưa 2023», ouverture du festival du village de Huong Trà et des jeux folkloriques à la maison communale du village de Huong Trà, le Festival gastronomique. – NDEL/VNA