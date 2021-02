Hanoi (VNA) - La coopérative de commerce et de services agricoles Khang Thai, district de Phu Xuyên à 40 km du centre-ville de Hanoi, est le premier modèle au Vietnam utilisant des tiges de bananier pour les transformer en articles de la vie quotidienne.

Une bananeraie de 100 hectares dans la commune de Khai Thai, district de Phu Xuyen (Hanoi)

Les produits en fibres de bananier de la coopérative, qui participent au programme « A chaque commune, son produit » (OCOP), se sont vus attester du label 5 étoiles. Exportés, ils promettent de rapporter au pays des centaines de millions d’USD. Une prometteuse filière d’économie rurale qui consiste à transformer des fibres de tronc de bananier a ainsi vu le jour.



Des cultures de bananiers s’étendent sur 100 hectares dans les communes de Khai Thai, Hong Thai, Nam Tien et Van Nghe, district de Phu Xuyên (Hanoi).



Le bananier n'est pas un arbre mais une plante herbacée dont les tiges ne portent qu'une seule fois des fruits. Elles sont ensuite coupées et généralement brûlées en bordure des champs, créant une source de pollution. Apprenant que la SARL MTV Musa Pacta était la première société au Vietnam à transformer les bananier en fibres servant à fabriquer des articles de consommation, Nguyên Duc Tuan a créé la coopérative de commerce et de services agricoles Khang Thai, en souhaitant faire de ces troncs des produits rentables.

Les fibres de bananier sont séchées au soleil

La coopération compte actuellement 35 employés et ses 3 établissements se répartissent dans les communes de Lap Phuong et Vinh Trung, district de Phu Xuyen. Toutes les parties du bananier sont utilisables: les fibres sont séchées puis servent à faire des produits de la vie quotidienne, le jus extrait du tronc sert à arroser les légumes, et les résidus sont transformés en engrais car ils sont riches en minerais et respectueux de l’environnement.

« La coopérative multiple ses établissements de production dans l’ensemble du district pour atteindre le but d’exporter chaque année 3.000 tonnes de fibres et de produits à base de fibres de bananier », a informé Nguyen Duc Tuân, directeur de la coopérative.



Une autre joie. Le centre d’assistance au transfert technologique du ministère des Sciences et Technologies est venu examiner le modèle de Khai Thai afin d’ensuite le répandre dans l’ensemble du pays.



Le ministère créera des zones de culture de bananier et de coopération avec la coopérative Khai Thai, dans les 63 villes et provinces du pays.

Produits artisanaux fabriqués à partir de fibres de bananier

« Nous avons reçu des commandes de fibres de bananier et produits dérivés de plusieurs pays étrangers tels que Japon ou Singapour…Cette filière, vieille d’une vingtaine d’années, enregistre une croissance annuelle de 16% et s’avère un marché prometteur», a confié Bui Khanh Dung, directeur de la société Musa Pacta. -VNA/VNP