Lors du congrès. Photo: VNA Lors du congrès. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par la vice-présidente de l'Union des femmes du Vietnam (UFV), Hoang Thi Ai Nhien, a participé le 18 novembre au 1er Congrès des jeunes femmes de la Russie au siège du Conseil de la fédération de la Russie.

S’exprimant lors du congrès, Hoang Thi Ai Nhien a déclaré que les femmes vietnamiennes et russes devaient activement échanger, communiquer et apprendre les unes des autres, tout en contribuant davantage à la vie politique et sociale de chaque pays, à affirmer la position des femmes dans la société, et à la réalisation progressive des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 de l’Organisation des Nations unies (ONU).

La délégation vietnamienne participant au congrès. Photo: VNA La délégation vietnamienne participant au congrès. Photo: VNA

À cette occasion, le Comité central de l'Union des femmes vietnamiennes (UFV) a collaboré avec l’Institut de développement des sciences humaines pour organiser une exposition de photos sur les relations Vietnam - Russie, offrant au public russe une bonne illustration des relations de coopération entre les deux pays, qui ont été mises à l'épreuve du temps. –VNA