L'acier et le fer vietnamiens sont bien exportés vers l'ASEAN. Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) - Si l'ASEAN reste toujours un partenaire commercial important du Vietnam avec un chiffre d'affaires d’import-export de près de 51 milliards de dollars depuis janvier, le Vietnam souffre d'un important déficit commercial.

Selon le Département général des Douanes, de janvier à septembre, le Vietnam a exporté vers cette région pour 20,7 milliards de dollars, en hausse de 22,3% par rapport aux 9 premiers mois de 2020.

Durant la même période, les importations nationales ont atteint 30,26 milliards de dollars, +39,3% en glissement annuel.

Ainsi, le Vietnam affiche-t-il un important déficit commercial de près de 10 milliards de dollars durant ces 9 mois.

La Thaïlande, Singapour, la Malaisie et l’Indonésie demeurent ses plus grands partenaires commerciaux.

Téléphones et composants, ordinateurs - produits électroniques et pièces détachées, fer et acier, textile-habillement, riz, chaussures, machines-outils et pièces de rechange, l’automobile… sont parmi des produits les plus échangés. -CPV/VNA