Hanoi (VNA) – Selon le Département général des douanes, au cours des deux premiers mois de 2023, les exportations du Vietnam vers certains marchés de l’ASEAN, notamment la Thaïlande et Singapour, ont fortement augmenté.

Photo d'illustration: CafeF

Plus précisément, en deux mois, malgré une légère baisse de 6% du commerce bilatéral, les exportations nationales vers la Thaïlande ont atteint 1,2 milliard de dollars, en hausse de 12,4 % en un an.



Au cours de cette période, les échanges commerciaux entre le Vietnam et Singapour ont augmenté, atteignant 1,49 milliard de dollars, + 16,5%, dont 677,7 millions de dollars d’exportations vietnamiennes, + 8,8 %.



Les exportations vietnamiennes vers l’ASEAN se sont établies à 4,96 milliards de dollars, représentant environ 10% du total des exportations du pays.



La Thaïlande et Singapour sont les deux principaux marchés du Vietnam dans l’ASEAN - le quatrième marché d’exportation du Vietnam. Dans les relations commerciales avec les pays de cette région, le Vietnam présente de nombreux avantages tels que la proximité géographique et des similitudes culturelles.

L’Accord sur le commerce des marchandises de l’ASEAN (ATIGA) a pour objectif la libre circulation des marchandises au sein de l’ASEAN. Et le Vietnam et un certain nombre de pays membres ont conclu des accords bilatéraux pour faciliter les échanges.

Avec une population de plus de 650 millions d’habitants, un PIB d’environ 3.000 milliards de dollars, se classant au 5e rang mondial, l’ASEAN est un marché prometteur pour les produits d’exportation phares du Vietnam./.