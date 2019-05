Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré en avril un excédent commercial de 711 millions de dollars, soit un niveau bien inférieur par rapport à 3,7 milliards enregistrés à la même période de l’année dernière, a annoncé l’Office général des statistiques du Vietnam.

Le mois dernier, le commerce extérieur du pays s’est chiffré à 19,9 milliards de dollars, soit une baisse de 12,6% sur un mois.

Représentant 81,2% des exportations nationales, 16 groupes de produits ayant dépassé la barre d'un milliard de dollars sont produits électroniques, ordinateurs et composants ; textile-habillement ; chaussures et sandales ; machines-outils et pièces détachées ; bois et produits dérivés ; moyens de transport et accessoires automobiles.

Dans le même laps de temps, 17 groupes de produit ont connu un chiffre d’affaires à l’importation d’au moins d’un milliard de dollars et représenté 76,3% des importations nationales.

De janvier à fin avril, la valeur d’import-export national s’est élevée à 156,8 milliards de dollars dont 78,76 milliards de dollars d’exportations (+5,8%) et 78,05 milliards de dollars d’importations (+10,4%). -VNA