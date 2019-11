Hanoi (VNA) - Au cours des dix premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires à l’exportation du Vietnam a augmenté de 7,4% par rapport à l’année précédente, pour atteindre plus de 217 milliards de dollars, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce .

Dans une entreprise à Dông Nai. Photo : VNA

Les statistiques montrent que 30,7% du chiffre d’affaires à l’exportation ont été générés par le secteur domestique et le reste par le secteur des investissements étrangers.Les exportations du secteur domestique ont atteint 66,63 milliards de dollars, soit une hausse de 16,2%, et celles du secteur des investissements étrangers ont progressé de 3,9% à 150,42 milliards de dollars.Trân Thanh Hai, directeur adjoint du Département de l’import-export du ministère de l’Industrie et du Commerce, a indiqué que le secteur de la transformation restait dynamique. Ses exportations ont atteint 182,93 milliards de dollars, en hausse de 9,4% sur un an, représentant 84,3% du chiffre d’affaires à l’exportation.Les États-Unis étaient toujours le principal importateur du Vietnam, suivis de l’Union européenne, de la Chine, de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, du Japon et de la République de Corée.Entre-temps, le Vietnam a importé pour 210,004 milliards de dollars de marchandises, en hausse de 7,4% par rapport à l’an dernier à la même période.Le pays a réalisé 82,5% de l’objectif de chiffre d’affaires à l’exportation fixé pour 2019. Il a dégagé un excédent commercial de 7,05 milliards de dollars, contre 6,83 milliards de dollars de 2018. - VNA