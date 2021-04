Photo : internet

Hanoï (VNA) – Au premier trimestre, les États-Unis ont été le plus grand marché d'exportation du Vietnam avec un chiffre d'affaires de 21,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 32,8% en variation annuelle.

La Chine est venue ensuite, avec 12,5 milliards de dollars (+34,3%), devant l’Union européenne (9,6 milliards, +14,2%), l’ASEAN (6,5 milliards, +3,4%), la République de Corée (5 milliards, +6,4%) et le Japon (4,9 milliards, -1,5%).

Selon l'Autorité de transformation agroalimentaire et de développement des marchés (Agrotrade), relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au premier trimestre, les exportations de fruits et légumes vers le marché américain ont rapporté 23,4 millions de dollars (juste derrière les expéditions vers la Chine), soit une hausse de 3,7%.

Les exportations de plusieurs autres produits agricoles vers le marché américain ont également progressé, dont café (+7,2%). Celles de produits aquatiques ont augmenté de 5,4% pour atteindre 189,15 millions de dollars. -VNA