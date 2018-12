Singapour (VNA) - Les exportations nationales de Singapour non pétrolières (NODX) ont connu leur première baisse depuis mars, car ses expéditions vers les principaux marchés ont été confrontées à des difficultés.



Ses exportations ont chuté de 2,6% en novembre par rapport à l'année précédente, selon des données de l'agence International Enterprise (IE) Singapore publiées le 17 décembre. Un chiffre inférieur à la hausse de 1,2% prévue par les économistes.

Les exportations non pétrolières de Singapour ont atteint 14,9 milliards de dollars singapouriens (10,86 milliards de dollars américains) en novembre, contre 15,6 milliards en octobre. Ce chiffre a diminué de 4,2% en novembre, après avoir augmenté de 4,2% le mois précédent.

Les exportations des produits non électroniques ont reculé de 5,2% en variation annuelle; celles de produits pharmaceutiques ont aussi nettement ralenti, de 89,7% à 8,4% en novembre. En l’inverse, la vente de produits électroniques a connu une augmentation de 4,5% en novembre, contre un recul de 3,6% le mois précédent.

Exceptés les Etats-Unis, la Thaïlande, le Japon et Taïwan (Chine), les exportations vers les principaux partenaires commerciaux tels que Chine, Indonésie, République de Corée et Europe ont toutes diminué. Les expéditions vers la République de Corée ont diminué de 25,7%, vers l’Indonésie de 20,3%, ver la Chine - le plus grand débouché de Singapour – 16%.



Le commerce total a augmenté de 7,7% en novembre, après avoir connu une croissance de 20,1% le mois précédent. –VNA