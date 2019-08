Transformation de pangasius pour l'exportation dans une usine à Can Tho. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Les exportations vietnamienne pourraient s’établir cette année à 261-262 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 7 à 7,5%, selon Phan Van Chinh, directeur du Département de l’import-export du ministère de l’Industrie et du Commerce.

D’ici la fin de l’année, les exportations nationales continueront de bénéficier de conditions favorables grâce à l’amélioration du climat de l’investissement due aux efforts du gouvernement et des ministères, organes compétents dans divers secteurs, tels que la réforme administrative.

En outre, l’entrée en vigueur de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) en janvier 2019 produit des effets positifs sur l’attraction des investissements directs étrangers, aidant à améliorer les compétences de production au Vietnam. Parallèlement, les politiques garantissant la stabilité des taux d’intérêt et de change, ainsi que l’optimisme qui règne dans les milieux d’affaires dans le pays, continuent de favoriser les investissements nationaux.

Toutefois, il demeure des difficultés, notamment dans le contexte de ralentissement de l’économie mondiale et de tensions entre grandes puissances.

Devant cette situation, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Tran Quoc Khanh a insisté sur la nécessité de suivre de près la situation internationale tout en s'appuyant sur les acquis. Il a appelé à un plus grand dynamisme les 63 villes et provinces du pays, ainsi que les entreprises, pour satisfaire les exigences des partenaires et dynamiser les exportations.

Depuis janvier à la fin de juillet, les exportations ont rapporté au Vietnam plus de 145,13 milliards de dollars, soit une progression de 7,5% en variation annuelle. -VNA