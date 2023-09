Le traitement des produits aquatiques dans une usine à Ca Mau (Sud). Photo : VNA

Les exportations nationales de produits aquatiques s'accéleront d’ici la fin de l'année. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au cours des 8 premiers mois de 2023, les exportations de produits aquatiques ont atteint 5,68 milliards de dollars, en baisse de 25,4% sur un an. Ce marché sera plus positif au cours des derniers mois de l’année, analyse l'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP).Récemment, une équipe d'inspection du Service américain de sécurité et d'inspection des aliments (FSIS) du Département américain de l'Agriculture s'est rendue au Vietnam pour évaluer le système de contrôle de l'hygiène et de la sécurité alimentaire du pangasius vietnamien exporté vers les États-Unis. Les premiers résultats positifs de l'inspection confirment une fois de plus la qualité du pangasius du Vietnam. Ce sera le moteur pour promouvoir les exportations de ce produit vers les États-Unis dans les mois à venir.Les exportations de crevettes ces 3 derniers mois ont enregistré des ventes nettement plus élevées que celles des premiers mois de l'année. Cet élan est marquant sur le marché américain où les ventes croissent continuellement au fil des mois.Par rapport aux crevettes et au pangasius, les exportations d’autres produits halieutiques ont légèrement diminué, avec une baisse de 15% en variation annuelle. Les plus grands marchés sont le Japon, les États-Unis, la République de Corée et l'UE.Selon Truong Dinh Hoe, secrétaire général de VASEP, pour l’heure, l'objectif le plus important des entreprises est de maintenir une main-d'œuvre hautement qualifiée pour répondre aux besoins de production pendant la période de reprise. En outre, il est nécessaire de promouvoir la promotion commerciale pour exploiter efficacement chaque marché, y compris les plus petits.Concernant la promotion du commerce et le développement du marché, le directeur du Département de la qualité, de la transformation et du développement rural du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que ce secteur accélère le développement de trois marchés majeurs, à savoir l'Europe, les États-Unis et la Chine. Dans les temps à venir, ce département continuera de développer les marchés du Guangxi et du Yunnan (Chine), a-t-il ajouté.Selon les prévisions des experts, dans les mois à venir, notamment aux alentours de Noël et du Nouvel An, la demande mondiale de produits aquatiques, notamment halieutiques, augmentera.Pour saisir les opportunités en fin d'année, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, a déclaré que son ministère s'était coordonné avec les provinces et les villes pour accroître l' aquaculture au cours des derniers mois de 2023, au service de la transformation et de l'exportation.Prochainement, une conférence portant sur le développement des produits aquatiques dans la nouvelle situation sera organisée afin de réfléchir à des mesures pour garantir la qualité des produits, saisir les opportunités des marchés et atteindre l'objectif de 10 milliards de dollars d’exportations en 2023, a-t-il conclu. –VNA