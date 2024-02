Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) - Maybank Malaysia prévoit que les exportations et les importations de ce pays rebondiraient de 4,7% et 5,6%, respectivement.



L’un des principaux facteurs expliquant le rebond prévu des exportations cette année est le rebond des ventes mondiales de semi-conducteurs de 13,1 % en 2024.



De son côté, la Banque publique d'investissement (Public Investment Bank Berhad - PIVB) estime que 2024 est une année prometteuse pour les exportateurs d'électricité et d'électronique (E&E) de Malaisie, car les exportations de produits E&E représentent plus de 40% du total des exportations nationales.



En outre, le ministère malaisien des Finances prévoit que les exportations de biens du secteur manufacturier augmenteraient de 5,5%.



Plus tôt, le 20 février, le ministère malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie a déclaré que le chiffre d'affaires total du commerce du pays en janvier 2024 avait augmenté de 13,3% sur un an, atteignant 234,73 milliards de ringgits malaisiens (soit près de 49 milliards dollars), dont 122,43 milliards d’exportations (+8,7%) et 112,3 milliards d’importations (+18,8%). Il s'agissait de la première hausse après 10 mois consécutifs de baisse. -VNA