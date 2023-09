Photo d'illustration. Source. VNA



Hanoi (VNA) - Les exportations continueront d'être l'un des forces pour stimuler la croissance économique du Vietnam jusqu'à la fin de cette année, aidant le pays à atteindre son objectif de croissance de 6 à 6,5 %.



En août, le Vietnam a exporté pour 32,37 milliards de dollars de marchandises à l'étranger, en hausse de 7,7% sur un an, marquant le 4e mois consécutif de croissance, selon les données de l'Office général des statistiques du Vietnam. Une croissance robuste a été observée dans les exportations de produits électroniques, d'ordinateurs et de pièces détachées, de téléphones et accessoires, de textile-habillement, ainsi que de bois et produits en bois.

Selon le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Dô Thang Hai, outre les exportations, les investissements s'accéléreront dans les temps à venir.

Trân Van Lâm, membre permanent de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, a déclaré que le tourisme, qui a connu une reprise impressionnante, est également une force pour la croissance économique du pays.

Les entreprises, les localités devraient déployer davantage d'efforts pour stimuler le développement du tourisme, a-t-il indiqué, précisant que le PIB du Vietnam a atteint son niveau bas, à 3,72%, au premier semestre de cette année, en retard par rapport au scénario de croissance économique de 7 à 8% sur l'ensemble de l'année.

Outre l'objectif de croissance, il a également souligné qu'il était indispensable de contrôler l'inflation et d'assurer l'équilibre macroéconomique. -VNA

