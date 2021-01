Photo d'illustration : Vietnam+



Hanoï (VNA) - Selon l'Office général des statistiques (GSO), en janvier 2021, les exportations de marchandises sont estimées à 27,7 milliards de dollars, soit une hausse de 0,2% sur un mois et de 50,5% en un an.



Les États-Unis sont le plus grand débouché avec un chiffre d'affaires de 7,5 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle de 57,4%, devant la Chine (5,8 milliards de dollars), l’Union européenne (2,8 milliards de dollars), l’ASEAN (2,3 milliards de dollars), le Japon (1,9 milliard) et la République de Corée (1,7 milliard).



En janvier, les importations sont estimées à 26,4 milliards de dollars, soit une baisse de 5,4% sur un mois mais une hausse de 41% par rapport à la même période de l'an dernier.



La Chine reste le plus grand fournisseur de produits pour le Vietnam, avec 9,6 milliards de dollars, soit une hausse de 72,7% en variation annuelle. Elle est suivie de la République de Corée (5,1 milliards de dollars), de l’ASEAN (3,4 milliards), du Japon (2 milliards), de l’Union européenne (1,3 milliard), des Etats-Unis (1 milliard).



Selon les estimations, l'excédent commercial est d’environ 1,3 milliard de dollars.



Le nombre d’arrivées internationales au Vietnam en janvier 2021 est de plus de 17.700, en hausse de 9% par rapport au mois précédent et en baisse de 99,1% par rapport à la même période de l'année dernière.-VNA