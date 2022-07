Bangkok (VNA) – La Banque commerciale Siam (SCB) prévoit que les exportations de produits électroniques thaïlandais augmenteront d'un modeste 4,1 % cette année par rapport aux 4,22 milliards de dollars gagnés en 2021.

Photo: Bangkokpost.com

Le Centre d'intelligence économique (EIC) de la SCB a déclaré que la croissance des exportations de produits électroniques cette année a ralenti par rapport à l'augmentation de 16,5 % observée en 2021.Selon le centre, la croissance des exportations en 2021 a été tirée par la demande de pièces électroniques et de pièces informatiques en réponse aux tendances du travail à domicile et de l'éducation en ligne.La demande de pièces électroniques en provenance de Thaïlande était toujours élevée, mais les exportations seraient entravées par le ralentissement économique mondial et la pénurie de semi-conducteurs, a-t-il déclaré.- VNA