Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Vietnam a exporté des produits à base de thon pour plus de 550 millions de dollars durant les neuf premiers de cette année, soit une hausse de 16% par rapport à la même période en 2018, a-t-on appris de la Direction des pêches.

Les exportations de thons vietnamiens continuent à frétiller. Photo: VNA

Les expéditions ont atteint l’an dernier près de 653 millions de dollars, soit une hausse de 10% par rapport à 2017. Les produits à base de thon vietnamien sont présents sur plus de 200 marchés à travers le monde. Les plus gros importateurs de thon du Vietnam sont les États-Unis, l’Europe et le Japon.



Durant la période 2014-2018, les captures de thons ont progressé de 6% en moyenne annuelle et les exportations, de 7%. Cette filière a créé des dizaines de milliers d’emplois dans les provinces côtières qui pratiquent la pêche au thon, telles que Binh Dinh, Phu Yên, Khanh Hoa, Ninh Thuân et Bidnh Thuân.



Le pays compte 25 ports de pêche au thon, 185 grossistes en thons et 60 entreprises et établissements de traitement du thon pour l'exportation, a fait savoir le directeur général adjoint de la Direction des pêches, Nguyên Quang Hung.

La flotte de pêche hauturière est forte de près de 48.000 navires pour une production de 170.000 tonnes de thon par an, soit le quadruple par rapport à 2014.

Afin d’assurer le développement stable et durable de la filière, Nguyên Quang Hung a proposé au gouvernement et aux ministès concernés de continuer d’investir dans la modernisation des ports de pêche au thon, des marchés au thon et des installations logistiques.



Il a également appelé les instituts de recherche et universités à renforcer la recherche et le transfert de technologies d’exploitation, de transformation et de conservation de thons sur les thoniers, et à mieux entraîner les pêcheurs. – VNA