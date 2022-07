Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Selon l’Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP), au premier semestre, les exportations nationales de thons ont enregistré une bonne croissance sur la plupart des marchés, à l’exception de ceux connaissant des bouleversements politiques tels que l’Europe.



De janvier à juin, les exportations de thons vers les Etats-Unis ont rapporté plus de 300 millions de dollars, soit un bond de 96% en rythme annuel.



Pour les marchés membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), selon la spécialiste Nguyen Thi Van Ha de la VASEP, les exportations de thons vers le Canada, le Japon et le Mexique ont poursuivi une croissance dynamique, de 68%, 26% et 30%, respectivement.



Pendant la même période, les exportations de thons vers l’Arabie saoudite, la Thaïlande et les Philippines ont également progressé.



La VASEP prévoit ainsi que les exportations au 2e semestre continueront d’augmenter pour dépasser un milliard de dollars, soit une hausse annuelle de 45%.

Photo d'illustration: VNA





La VASEP a indiqué que le Département américain de l’Agriculture avait annoncé que les États-Unis étaient confrontés à la plus forte inflation de ces 40 dernières années, les prix des denrées alimentaires ayant augmenté de 19% par rapport à la moyenne des 10 dernières années, y compris le poulet. Or, le prix de volailles aux États-Unis devrait continuer d'augmenter de 15 à 18% en 2022.

Selon un représentant de la VASEP, le thon pourrait être une source de nourriture alternative au poulet et être choisi davantage aux Etats-Unis dans le contexte de flambées des prix des denrées alimentaires. -VNA