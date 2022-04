Tranformation du thon pour l'exportation. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Les exportations de thon du Vietnam au premier trimestre ont atteint plus de 230 millions de dollars, en hausse de plus de 53% en glissement annuel, selon le Département général des douanes du Vietnam.

Le thon est l'un des produits qui a bien profité de l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne (UE) et le Vietnam (EVFTA) et de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) pour augmenter ses exportations au cours des premiers mois de 2022, a expliqué l'Association producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

A côté du marché américain qui a connu une forte augmentation des importations de thon de 99% avec un chiffre d'affaires de 80 millions de dollars, les marchés ayant conclu des accords de libre-échange de nouvelle génération avec le Vietnam ont tous constaté des hausses considérables. Le Chili et le Canada (membre du CPTPP) ont enregistré des hausses respectivement de 99% et 52% tandis que la Belgique et les Pays-Bas (membre de l'EVFTA), de 163% et de 114%...

Les exportations du thon vietnamien vers la plupart des marchés de l'UE ont aussi fortement augmenté. En deux premiers mois de cette année, parmi les trois plus gros débouchés de thon vietnamien que sont les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique, les Pays-Bas représentent 3% de la valeur totale.

La croissance des exportations nationales de thon vers l'Europe continuera d’avoir le vent en poupe cette année en raison de la reprise économique des pays de la zone Euro et des préférences tarifaires contenues dans l'EVFTA, selon la VASEP.

Le thon, l'un des principaux produits aquatiques d'exportation du Vietnam, génère un chiffre d'affaires d'environ 700 millions de dollars par an. -VNA