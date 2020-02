Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En 2019, les exportations de thon du Vietnam ont dépassé 719 millions de dollars, soit une augmentation de 10,2% par rapport à 2018, selon l'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques du Vietnam (Vasep).

Les exportations ont connu une forte croissance au début d'année mais ont ralenti vers la fin de l'année.

Les exportations de thon vers l'Union européenne ont représenté environ 140 millions dollars, en baisse de 11,8% en glissement annuel en raison de l'avertissement «carton jaune» de l'UE émis en octobre 2017 après que le pays n'ait pas démontré des progrès suffisants dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Du deuxième plus grand importateur de produits aquatiques du Vietnam, l'UE est tombée au cinquième rang, derrière les États-Unis, le Japon, la République de Corée et la Chine.

Le Vietnam prévoit une croissance de 15% des exportations de thon en 2020.-VNA