Hanoi (VNA) – Le riz est un produit d’exportation avec une bonne croissance tant en volume qu’en chiffre d’affaires au cours des premiers mois de l’année.

Photo d'illustration: Haiquanonline



Selon des données préliminaires publiées par le Département général des douanes, du 1er au 15 juillet 2023, le pays a exporté 249.273 tonnes de riz, atteignant 135,45 millions de dollars.



Du début de l’année au 15 juillet, plus de 4,48 millions de tonnes ont été exportées, avec un chiffre d’affaires de près de 2,4 milliards de dollars, soit une hausse respective de plus de 17% et de 28% en variation annuelle.



La croissance du chiffre d’affaires supérieure au volume entraîne le prix moyen de la tonne à l’exportation cette année plus élevé qu’à la même période en 2022. Plus précisément, la valeur moyenne a atteint plus de 530 dollars/tonne, contre 490 dollars/tonne de l’année dernière.



Les Philippines, la Chine et l’Indonésie sont trois plus grands marchés d’exportation du Vietnam avec des résultats respectifs (mis à jour par marché au premier semestre) 1.698.593 tonnes/857,7 millions de dollars, 677.387 tonnes/390,6 millions de dollars et 492.801 tonnes/244 millions de dollars. Les exportations vers ces trois pays ont toutes enregistré une bonne croissance en rythme annuel. – CPV/VNA