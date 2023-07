Hanoï (VNA) - Les entreprises ont profité de l'occasion pour augmenter leurs exportations vers la Chine et d'autres marchés de sorte que les exportations nationales de riz et de légumes ont connu une augmentation soudaine, respectivement, de 34,7 % et 64,2 %.C’est ce qu’a estimé Nguyen Nhu Tiep, chef du Département de qualité, de transformation et de développement du marché lors d’une réunion de bilan sur le développement du marché au premier semestre et de déploiement des tâches clés pour le seconde du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, tenue le 19 juillet à Hanoï.Nguyen Ngoc Nam, président de l'Association alimentaire du Vietnam, a estimé que la demande de riz dans certains pays augmenterait dans les temps à venir, mais c’était difficile de répondre à leur demande. En raison de la faible offre, les entreprises n'osent pas signer de contrats en grande quantité.Pour les fruits et légumes , au cours des 6 derniers mois de l'année, leurs exportations devront se maintenir si les entreprises se concentrent sur la qualité, les conceptions, l'emballage et la traçabilité pour répondre aux normes et aux réglementations du marché, a ajouté Nguyen Nhu Tiep.Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vers le marché chinois au cours du premier semestre de l'année ont assez bien augmenté (7,7 %), les articles ayant fortement augmenté en valeur étant les légumes, le riz , les noix de cajou et le thé.Les groupes de produits tels que les légumes et les fruits, le riz peuvent encore maintenir leur croissance d’ici fin d’année.Les produits en forte baisse au cours des 6 premiers mois de l'année tels que le bois, les produits aquatiques et le manioc pourraient se redresser légèrement au cours des trois derniers mois de l'année.Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vers le marché de l'ASEAN ont également connu une bonne croissance (12,8%) par rapport à la même période en 2022. En particuluer, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vers l'Indonésie ont augmenté de manière significative (300,3%) grâce au riz, au café…Contrairement à l'optimisme des marchés de la Chine et de l'ASEAN, les exportations vers les marchés des États-Unis, du Japon et de l’UE ont encore fortement chuté.Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Tran Thanh Nam, a affirmé que le ministère se concentrerait sur la mise en œuvre des activités de promotion du commerce, la connexion et le développement des marchés pour promouvoir les exportations vers trois grands marchés comme la Chine, les États-Unis et Japon. - VNA