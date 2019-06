Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Les exportations de produits sylvicoles au cours du premier semestre sont estimées à 5,3 milliards de dollars, soit une hausse de près de 20% en un an.



Selon Nguyen Quoc Tri, directeur général de l’Administration de la foresterie relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ce chiffre représente déjà 50% de l’objectif fixé pour cette année. Pour le premier semestre, la filière a affiché un excédent commercial de plus de 4 milliards de dollars.



Les Etats-Unis, le Japon, l’Union européenne (UE), la Chine et la République de Corée, demeurent les grands débouchés du bois et produits dérivés vietnamiens, représentant 87% des exportations nationales. Actuellement, le bois et les produits dérivés vietnamiens sont présent dans 120 pays.



Le Vietnam a conforté sa première place en Asie du Sud-Est en termes d’exportations de produits sylvicoles. Il est également le 2e exportateur en Asie et le 5e mondial pour ces produits.



Nguyen Quoc Tri a souligné qu’au deuxième semestre, l’Administration de la foresterie continuerait de travailler avec les localités afin de renforcer la gestion, la protection, le développement et l’utilisation de forêts, ce pour atteindre l’objectif de 10,5 milliards de dollars d’exportations de produits agricoles et d’une couverture forestière de 41,85%. -VNA