Hanoi (VNA) - La valeur des exportations de bois et de produits du bois était estimée à près de 1,1 milliard de dollars en juillet, portant le total des recettes d’exportation du secteur au cours des sept premiers mois de cette année à 7,1 milliards de dollars, en baisse de 25% en glissement annuel, selon les données du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Photo : VNA

Une enquête de l’Association de l’artisanat et de l’industrie du bois de Hô Chi Minh-Ville a montré que les commandes ont chuté de 30% en moyenne ces dernières années, mais davantage de commandes sont revenues en juillet avant la saison des achats de fin d’année.Le président de Global Integration Business Consultants (GIBC), Pham Phu Ngoc Trai, a estimé que la réduction des commandes de l’industrie du bois n’est que temporaire.La hausse à plus d’un milliard de dollars des recettes d’exportation de juillet après une forte baisse pendant un certain temps est un signe que l’industrie connaît une reprise progressive.Les acteurs du secteur ont déclaré qu’à mesure que l’économie américaine commence à se stabiliser et que les besoins en construction recommencent à augmenter au second semestre de l’année, la consommation de produits du bois devrait s’améliorer.L’industrie de la transformation du bois au Vietnam a maintenu une croissance à deux chiffres de 15,4% pendant de nombreuses années, plaçant le pays parmi les cinq plus grands exportateurs de meubles au monde.L’industrie du bois et des produits sylcivoles s’est fixé l’objectif d’une valeur d’exportation de 17,5 milliards de dollars cette année, en légère hausse par rapport à 2022, qui était de 17,1 milliards de dollars, ce qui pourrait être difficile à mesure que la demande de consommation mondiale diminue. – VNA