Les perspectives d'exportations de bois et de ses dérivés en 2019 sont positives, notamment vers les Etats-Unis. Photo: http://ndh.vn



Hanoi (VNA) - Les exportations de bois et produits dérivés ont été estimées à plus de 4,9 milliards de dollars au premier semestre de 2019, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR).

Actuellement, le bois et les produits dérivés vietnamiens sont présents dans 120 pays. Les Etats-Unis sont le marché le plus important de la filière de bois du Vietnam.

Au cours des cinq premiers mois de 2019, les exportations de bois vers ce pays ont représenté environ 45% de la valeur totale des exportations de ce produit du Vietnam.

Dans les temps qui viennent, la filière de bois renforcera la transparence et la gestion dans la production pour assurer son développement durable, selon le MADR.

L’an dernier, les exportations du bois et des produits forestiers ont rapporté 9,38 milliards de dollars au pays, représentant plus de 23% du chiffre d’affaires à l’export du secteur agricole.

L’exportation du bois et des produits sylvicoles est élargie à plus de 120 pays et territoires dans le monde, ce qui fait le Vietnam du 5e exportateur du monde, du 2e de l’Asie et du 1er de l’Asie du Sud-Est en la matière.-VNA