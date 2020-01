Hanoi (VNA) – Les exportations vietnamiennes de produits aquatiques en 2019 ont atteint plus de 8,6 milliards de dollars, soit un recul de 2,3% en un an, selon l'Association de transformateurs et d'exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

Transformation des crevettes pour l'exportation. Photo: VNA



Concrètement, les exportations de crevettes ont reculé de près de 5% pour s'établir à 3,38 milliards de dollars. Les exportations de pangasius sont estimées à près de 2 milliard de dollars, en baisse de 11,7% par rapport à l’année dernière.

Selon la VASEP, les principales raisons sont : l'offre de crevettes en provenance d'autres pays a augmenté, entraînant une baisse des prix par rapport à l'année dernière. Cela a conduit les exportations de crevettes à poursuivre leur tendance à la baisse.

Les exportations de crevettes ont diminué sur la plupart des principaux marchés tels que l'Europe, le Japon, la République de Corée et l'ASEAN.

L'offre excédentaire de pangasius dans le pays a entraîné une baisse des prix de la matière première et des exportations. Les exportations de ce poisson aux Etats-Unis ont baissé fortement.

En outre, les impacts de l’avertissement sous forme de «carton jaune» de la Commission européenne au Vietnam concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ont contribué à la réduction des exportations de produits aquatiques du pays.

Pour résoudre ces difficultés, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a pris des mesures pour aider le secteur des produits aquatiques à mieux se développer.

La Direction des pêches a recommandé aux localités d’aider les astaciculteurs de se conformer aux techniques, de mieux coopérer, d’associer les chaînes pour relier la production au marché, de réduire les risques pour les produits destinés à l’exportation.

Les provinces doivent planifier des zones de production spécifiques des pangasius pour éviter une offre excédentaire, une réduction des prix des matières premières et de la valeur des exportations, ce qui affecte les efforts visant à améliorer le système de production équivalent au processus de la production de cabillaud aux États-Unis, entraînant des difficultés pour les exportations futures.

Cette année, le pays vise 10 milliards de dollars d’exportation de produits aquatiques, soit une hausse 6,3% en glissement annuel.

En 2020, la pêche et la production aquicole devront atteindre 8,2 millions de tonnes, soit une hausse de 0,6% sur un an. La production de pangasius et de crevettes sera respectivement de 1,42 million de tonnes et 850.000 tonnes. -VNA