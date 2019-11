Photo: VNA



Hanoï (VNA) - De janvier à novembre, le chiffre d'affaires de l'import-export national de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques est estimé à 65,7 milliards de dollars, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Concrètement, le pays a exporté pour 37,3 milliards de dollars de ces produits, soit une hausse de 3,6% en variation annuelle. Les exportations de sept groupes de produits ont dépassé deux milliard de dollars chacun, que sont café, caoutchouc, riz, noix de cajou, fruits, crevettes, bois et ses dérivés.

Toujours selon ce ministère, les importations de produits agricole, sylvicole et aquatique se sont chiffrées à 28,5 milliards de dollars en onze mois, soit une baisse de 0,7% par rapport à la même période de l'an dernier.

Ainsi, ce secteur a affiché une exportation excédentaire en onze premiers mois de l'année de 8,8 milliards de dollars.

La Chine est restée le premier débouché des produits agricoles du Vietnam, représentant 26,9% des exportations nationales, suivi les États-Unis, l'Union européenne, l'ASEAN, le Japon et la République de Corée.

Les exportations nationales de bois et de produits dérivés devraient rapporter 11 milliards de dollars cette année, selon le chef adjoint général du Département général de la sylviculture du Vietnam du ministère de l’Agriculture et du Développement rural. Le secteur forestier s'efforce de porter la valeur d'exportation des produits agricoles et sylvicoles à 13 milliards de dollars en 2020 et à 20 milliards de dollars en 2025. -VNA