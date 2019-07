Récolte de pangasius dans la province de Long An (Sud). Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Les exportations de pangasius du Vietnam sur le marché de l'UE ont continué d'augmenter de près de 18% par rapport à la même période de l'année dernière, selon le dernier rapport rendu public mercredi 3 juillet par l’Association des producteurs et des exportateurs de produits aquatiques du Vietnam.



Fin mai 2019, la valeur totale des exportations de pangasius sur ce marché a atteint 118,7 millions de dollars, en hausse de près de 30%, représentant 15% des exportations totales de pangasius du Vietnam. En particulier, les exportations vers le Royaume-Uni et l'Allemagne ont continué de progresser positivement, passant de deux à trois chiffres par rapport à la même période en 2018.



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, suite de la signature de l’accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA) le 30 juin à Hanoï, cet accord devra être passé par le processus d'approbation. Sous l'égide du Parlement européen, la Commission européenne l'examinera à la fin de 2019. S’il est mis en pratique, l'EVFTA stimulera considérablement les exportations vietnamiennes et contribuera à la diversification de marchés et de produits commercialisés, en particulier des produits agricoles et aquatiques, ainsi que des produits vietnamiens qui présentent de nombreux avantages concurrentiels.



Les exportateurs vietnamiens de pangasius doivent également saisir cet avantage pour accroître leurs activités d'exportation dans les années à venir. D'autre part, les entreprises doivent également être attentives à la possibilité de multiplier les obstacles non tarifaires chez les marchés importateurs pour les produits importés, dans lesquels les normes et standards de qualité seront plus stricts, préconise ledit rapport.-CVN/VNA