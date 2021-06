Hanoi (VNA) – Au cours des cinq premiers mois de 2021, outre une croissance positive sur certains marchés de premier plan, la valeur des exportations de pangasius du Vietnam vers des marchés à fort potentiel tels que le Mexique, le Brésil, la Colombie, la Thaïlande et la Russie a enregistré une forte augmentation.

Le panga, l’un des poissons à chair blanche très prisés des consommateurs dans de nombreux pays. Photo : Tienphong



Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), rien qu’en mai 2021, la valeur des exportations de pangasius vers ces cinq marchés a connu une augmentation à trois chiffres par rapport à la même période de l’année dernière.

Plus précisément, les exportations vers la Russie ont connu la plus grande croissance avec 4 millions de dollars, en hausse de 458%, la Colombie avec 1,9 million de dollars ( 230%) et le Mexique avec 6,42 millions de dollars ( 167%).

Au cours des cinq premiers mois de 2021, la valeur des exportations de pangasius vers le Mexique a atteint 30,3 millions de dollars, soit une hausse de 61,7% ; le Brésil avec 27,2 millions de dollars ( 65,5%) ; la Thaïlande avec 25,6 millions de dollars ( 18,7%) ; la Colombie avec 17,9 millions de dollars ( 65,7%) et la Russie avec 16,9 millions de dollars ( 124,5%).

Pendant ce temps, la Chine reste encore le plus grand marché pour les exportations de pangasius vietnamiens avec une valeur de près de 165,5 millions de dollars au cours des cinq premiers mois de l’année 2021, en hausse de 2,1% en glissement annuel, et représentant près de 26% des exportations totales de pangasius du Vietnam.

Les exportations de pangasius vers les États-Unis au cours de cette période ont également fortement augmenté, avec 134,2 millions de dollars, en hausse de 55,3% ; voire 30,3 millions de dollars en avril ( 136%) et 32,2 millions de dollars en mai ( 173,4%).

Jusqu’à la fin mai 2021, la valeur totale des exportations de pangasius du Vietnam s’est établie à 637,8 millions de dollars, en hausse de 14,7% en glissement annuel, notamment 148,4 millions de dollars en mai ( 39,3%). – NDEL/VNA