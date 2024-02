Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les exportations de produits aquatiques du Vietnam en janvier 2024 ont atteint 730 millions de dollars, soit une hausse de 60,8% en glissement annuel. Parmi les principaux produits, les exportations de pangasius ont enregistré la plus forte de croissance (97% en rythme annuel), pour rapporter 165 millions de dollars.



Selon la directrice chargée de la communication de l'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), Le Hang, les exportations de pangasius cette année devraient s'élever à 2 milliards de dollars, soit une hausse de 10% par rapport aux 1,8 milliard de dollars enregistrés en 2023.



Cette croissance s'explique par la tendance à la hausse de la demande de certains pays importateurs clés de pangasius vietnamiens. En 2024, la Chine est attendue comme un marché à forte croissance pour la consommation de pangasius. L'année dernière, la Chine a été le plus grand importateur de pangasius vietnamiens. Par ailleurs, la valeur des exportations de pangasius vietnamiens vers les États-Unis s'améliore progressivement.

Selon Truong Dinh Hoe, secrétaire général de la VASEP, bien que la part de marché des pangasius vietnamiens ait diminué sur certains grands marchés, les exportations vers des marchés plus petits tels que le Mexique, le Canada, le Brésil et le Royaume-Uni, montrent des signaux encourageants. Ainsi, il est nécessaire que les entreprises diversifient leurs débouchés et leurs produits.



Truong Dinh Hoe leur a en outre suggéré d'accélérer les exportations de pangasius vers le marché allemand. Selon la VASEP, l'Allemagne a dépensé 38 millions de dollars pour importer des pangasius vietnamiens en 2023, soit une hausse de 31% en un an. -VNA