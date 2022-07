Hanoï (VNA) - Au cours du 1er semestre de l'année, le Vietnam a exporté près de 250.000 tonnes de noix de cajou, d’une valeur de plus de 1,5 milliard d'USD, en baisse de plus de 9% en volume et en chiffre d'affaires par rapport à la même période de 2021.

Le Vietnam a vu ses exportations de noix de cajou baisser sur les six premiers mois de 2022.

Rien que pour le mois de juin, les exportations de noix de cajou ont diminué de 6,9% en volume, en baisse de 6,5% en chiffre d'affaires. Néanmoins, le prix a augmenté de 0,4% par rapport au mois précédent, atteignant 46.467 tonnes, soit l'équivalent de 284,92 millions d’USD, selon le dernier rapport de l’Autorité douanière.



Les trois plus grands marchés pour ce produit du Vietnam sont les États-Unis, la Chine et les Pays-Bas. Plus précisément, le Vietnam a vendu aux États-Unis 76.225 tonnes pour 440,65 millions d’USD, en baisse de 8,7% en volume, en baisse de 4,9% en chiffre d'affaires sur la même période 2021, représentant 30,6% du volume total et 29,4% du chiffre d'affaires total des exportations de noix de cajou du pays.



Les ventes pour la Chine ont diminué de 27% en volume et de 37,9% en chiffre d'affaires en rythme annuel, atteignant 28.489 tonnes, soit 180,89 millions d’USD, représentant 11,4% du volume total et 12% du chiffre d'affaires des exportations nationales.



Les exportations vers le marché néerlandais ont diminué de 20,5% en volume et de 18,5% en chiffre d'affaires, atteignant 26.735 tonnes, soit 137,75 millions d’USD, représentant 10,7% du volume total et 9,2% du chiffre d'affaires des exportations de noix de cajou du pays. -CVN/VNA