Hanoï (VNA) - Alors que l'industrie du bois montre des signes de ralentissement, les exportations nationales de granulés de bois augmentent fortement en raison de la demande soudaine des pays dans un contexte de difficultés d'approvisionnement en carburants.



Il est prévu que le chiffre d'affaires de cet article atteindra probablement un milliard d’USD dans les années à venir.



Selon la Vietnam Timber & Forest Products Association (VIFORES), au cours des 10 premiers mois de cette année, les exportations nationales de granulés de bois ont atteint près de 570 millions d’USD, en hausse de près de 83% en un an. Ce produit se classe au 4e rang en valeur parmi les 8 catégories de produits forestiers, après les meubles, matériaux en bois, copeaux de bois. Le Vietnam est également devenu le deuxième exportateur mondial de granulés de bois.



«Si ce taux de croissance se maintient, les exportations de granulés sur toute l'année 2022 pourraient atteindre environ 700 millions d’USD. En 2023, les granulés ont le potentiel d'entrer dans le groupe des produits agro-forestiers affichant une valeur d'exportation de plus d'un milliard d’USD», a déclaré Do Xuan Lap, président de la VIFORES./.-CPV/VNA