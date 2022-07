Hanoi (VNA) – Au premier semestre de 2022, bien que le volume des exportations de fer et d’acier n’était que de 84,7% du total à la même période de l’an dernier, la valeur a tout de même augmenté de 13,7%, atteignant 5,13 milliards de dollars.

Photo d'illustration : baodautu

Les produits sidérurgiques ont connu également une hausse, de 26,8%, soit 2,44 milliards de dollars. Ainsi, les exportations totales de fer et d’acier et de produits sidérurgiques ont atteint 7,56 milliards de dollars.



Selon l’Association de l'acier du Vietnam (VSA), l’industrie sidérurgique vietnamienne a fait de grands progrès depuis 2001, se développant de manière spectaculaire à la fois en termes d’échelle de production et de gamme de produits.



La croissance annuelle du secteur ces dernières années a été à deux chiffres. La capacité de production d’acier brut des entreprises nationales en 2021 était de 23 millions de tonnes, soit 4,6 fois plus qu’en 2011 et plus de 70 fois plus qu’en 2001.



L’an dernier, les produits sidérurgiques ont enregistré la plus forte croissance des exportations et figuraient dans la liste des 8 groupes de produits affichant un chiffre d’affaires à l’export de plus de 10 milliards de dollars.



L’acier vietnamien n’est pas seulement présent sur les marchés "traditionnels" d’Asie du Sud-Est, mais a également réussi à conquérir des marchés exigeants tels que les États-Unis et l’UE. - CPV/VNA