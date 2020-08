Hanoi (VNA) – Alors que les exportations de produits aquatiques se sont fortement réduites à cause de la crise du nouveau coronavirus, les crevettes ont quand même enregistré une bonne croissance ces sept derniers mois.

Transformation des crevettes pour l’exportation. Photo: VNA

Selon les prévisions, d’ici fin 2020, il est probable que les exportations vietnamiennes de crevettes atteindront environ 3,8 milliards de dollars.Croissance dans une situation difficileSelon le Département général des produits aquatiques (ministère de l’Agriculture et du Développement rural), de janvier à fin juillet, les exportations nationales de crevettes ont enregistré une croissance de 12,1% pour s’établir à 2 milliards de dollars. C’est un chiffre impressionnant dans le contexte de bouleversement de la chaîne d’approvisionnement mondiale à cause de la pandémie.Parlant des raisons pour lesquelles la filière crevetticole s’est bien développée alors que d’autres produits aquatiques, en particulier poissons tra (pangasius), ont chuté, Truong Dinh Hoe, secrétaire général de la VASEP a indiqué que les pays exportateurs de crevettes (en concurrence avec le Vietnam) tels que Indonésie, Thaïlande, Équateur et Inde sont également touchés par le Covid-19, limitant les activités de pêche et d’exportation, tandis que le Vietnam contrôle bien l’épidémie depuis le début de l’année.Tran Van Linh, président du conseil d’administration de Thuan Phuoc Seafood and Trading Joint Stock Company, a déclaré que ces 6 derniers mois, Thuan Phuoc a exporté 3.000 tonnes de crevettes et produits à base de crevette ( 8%), pour plus de 31 millions de dollars ( 6%). Les marchés principaux sont toujours les Etats-Unis et l’UE. «Les produits transformés s’écoulent actuellement très bien et les produits à base de crevettes sont des atouts de Thuan Phuoc. Notre entreprise n’est donc pas affectée par la maladie», a déclaré Tran Van Linh.De nombreuses solutions pour maintenir les exportationsMalgré des perspectives positives, M. Truong Dinh Hoe a déclaré que les exportations d’ici la fin de l’année dépendraient encore entièrement de l’évolution de l’épidémie de Covid-19. Les pays européens et les Etats-Unis n’ont pas encore montré de signes de contrôle de celle-ci, alors qu’il s’agit des deux principaux marchés pour les produits aquatiques du Vietnam. Cependant, la VASEP prévoit toujours que les exportations de crevettes atteindraient probablement 3,8 milliards de dollars.La filière doit continuer d’améliorer sa compétitivité pour maintenir le marché. Selon Ho Quoc Luc, ancien président de la VASEP, président du conseil d’administration de FIMEX Vietnam, pour ce faire, il faut se concentrer sur le contrôle de la qualité des crevettes d’élevage, investir dans les systèmes d’irrigation des bassins de crevetticulture pour améliorer le taux de réussite des éleveurs. Cela permettra d’augmenter la compétitivité de la crevette vietnamienne sur le marché mondial. – CPV/VNA