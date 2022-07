Récolte du latex. Photo: NLĐ

Hanoi (VNA) - Selon les données du Département général des Douanes, en juin, le pays a exporté 180.000 tonnes de caoutchouc pour une valeur de 297 millions de dollars, en hausse respectivement de 10,4% et 8,1% en rythme annuel.Depuis janvier, près de 780.000 tonnes ont été exportées pour 1,35 milliard de dollars, respectivement 9,2% et 12,2% en variation annuelle.Ce bon résultat s’explique par la reprise de la demande chinoise, premier débouché tant en volume qu'en valeur du caoutchouc vietnamien.Selon l'Association des pays producteurs de caoutchouc naturel (ANRPC), en mai, l'offre mondiale de caoutchouc naturel a continué de s'améliorer, avec une production de 991.000 tonnes, en hausse de 5,3% par rapport à avril; tandis que la demande est estimée à 1.189 millions de tonnes. Selon les prévisions, la pénurie d'approvisionnement devrait se poursuivre ces prochains mois.Au début de l’année 2022, l’ANRPC a donné les prévisions selon lesquelles la production mondiale en 2022 pourrait atteindre environ 14,55 millions de tonnes, et la consommation 14,39 - 14,82 millions de tonnes, d'où une possible situation de demande supérieure à l'offre. - CPV/VNA