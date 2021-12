Hanoi (VNA) – Les exportations vietnamiennes de bois vers les États-Unis au cours des 10 premiers mois de cette année ont dépassé le record de 7,166 millions de dollars établi en 2020.

Transformation du bois pour l'exportation au sein de la société par actions Tekcom. Photo: Tekcom



Selon le Département général des douanes, de janvier à octobre 2021, les exportations nationales de bois et de produits dérivés vers les États-Unis ont atteint 7,204 milliards de dollars, en hausse de 29,2% en un an. Représentant 60% du total, les États-Unis demeurent le plus grand marché à l’export.

Ainsi, les exportations de bois et de produits dérivés vers le marché américain au cours des 10 derniers mois ont dépassé le niveau record atteint au cours de l’année 2020, de 7,166 milliards de dollars.

Selon le Centre de commerce international (ITC), avec 40% des parts de marché, le Vietnam est le premier fournisseur mondial de meubles en bois sur le marché américain. Suivent la Chine (1,238 milliard de dollars en 10 mois, représentant 10%) et le Japon (1,155 milliard de dollars).

Ces 10 derniers mois, les exportations de la filière bois ont également enregistré une très forte croissance sur des marchés tels que la Malaisie ( 62,40%); les Pays-Bas ( 31,36%); la Thaïlande ( 32,77%). – CVP/VNA