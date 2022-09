Les exportations de crevettes vietnamiennes ont rapporté, en huit mois, plus de trois milliards d’USD. Photo: CVN





Hanoï (VNA) - Les crevettes et le thon du Vietnam figurent dans la liste des produits exportés au beau fixe vers les marchés étrangers au cours des huit premiers mois de l’année. Les pangasius connaissent, eux aussi, un rebond de consommation, selon les derniers rapports de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).



En août, les exportations de crevettes du Vietnam ont atteint plus de 398 millions d’USD, en hausse de 41% par rapport à la même période de 2021. Cumulées au cours des huit premiers mois de cette année, les exportations de crevettes ont atteint plus de trois milliards d’USD, en hausse de 24%.



Les exportations de crevettes vers le Japon en août de cette année ont enregistré une croissance de 120% pour un chiffre d’affaires de plus de 67 millions d’USD. Depuis le début de l’année jusqu’en août, les exportations de crevettes vers ce marché ont atteint 463 millions d’USD, en hausse de 21% par rapport à la même période de l'an dernier.



Les exportations de crevettes en août 2022 ont encore enregistré une croissance de plus de 40% par rapport à la même période de l’an dernier en dépit de la flambée des logistiques, du coût d’investissement, du prix des matières premières ainsi que de l’inflation des États-Unis et de l’Union européenne, selon la VASEP.



Au cours des huit premiers mois de cette année, parmi le groupe des produits de crevettes d'exportation du Vietnam, les crevettes à pattes blanches représentaient 75%, les crevettes tigrées noires, 14%, et le reste, des crevettes marines. Les exportations de crevettes marines ont atteint un volume d’exportation à 78%.



Depuis le début de l’année jusqu’au 15 août, dans la structure totale des exportations de crevettes du Vietnam vers l'Australie, les crevettes transformées (HS 16) représentaient 40% tandis que les crevettes crues congelées (HS 03) représentaient 60%. La valeur des exportations de crevettes avec le code HS 16 a atteint 68 millions d’USD, en hausse de 41% tandis que la valeur des exportations du code HS 03 a atteint 101 millions d’USD, en hausse de 60% par rapport à la même période de l'an dernier.



Les exportations de thon vietnamien en forte hausse



Sur les huit premiers mois de 2022, le total des exportations de thon du Vietnam vers le Danemark a continuellement culminé. Le taux de croissance de la valeur des exportations sur chaque mois s'est continuellement maintenu à un niveau élevé, à trois chiffres, par rapport à la même période de l'an dernier.



Selon les statistiques des douanes vietnamiennes, le chiffre d'affaires des exportations du thon vietnamien vers ce marché est passé de 407.000 USD en 2019 à près de deux millions en 2021. Au cours des huit premiers mois de 2022, la valeur du thon sur ce marché a atteint près de quatre millions d’USD, en hausse de 375% par rapport à la même période de 2021.



Et grâce à cette croissance, le Vietnam se classe 5e plus grande source de thon hors bloc du marché danois en 2021 dépassant ainsi la Thaïlande et île Maurice pour devenir la plus grande source de thon au cours des cinq premiers mois de 2022.



À la fin du mois d'août, les fruits de mer du Vietnam ont rapporté 7,67 milliards d’USD en devises étrangères à l'exportation, en hausse de 38% par rapport à la même période de 2021, dont la valeur des exportations de crevettes représentait 40%, pour un chiffre d’affaires de trois milliards d’USD, en hausse de 24%. Le pangasius a rapporté un montant record de 1,8 milliard d’USD, représentant 23,5 % de la valeur des exportations des produits aquatiques.



Les exportations de thon ont augmenté de 55% par rapport à la même période de l'an dernier, atteignant 729 millions d’USD. L'exportation des produits des autres poissons marins a rapporté un chiffre d'affaires de 1,35 milliard d’USD, en hausse de 23%. Des produits tels que les anchois, les scads, le saumon et le surimi ont contribué à des ventes allant de 100 à 300 millions d’USD au cours des huit premiers mois.



Les exportations de la plupart des espèces aquatiques ont augmenté de deux à trois chiffres au cours des huit derniers mois, en particulier les exportations de homard avec une percée de plus de 132 millions d’USD, soit près de six fois par rapport à la même période de l'an dernier.-CVN/VNA