Le porte-conteneurs Ever Given s'est échoué dans le canal de Suez le 23 mars. Photo : VNA



Le Caire (VNA) - Le Service commercial du Vietnam en Égypte a recommandé aux exportateurs nationaux de se coordonner étroitement avec les compagnies maritimes pour prévenir et minimiser les impacts du blocage sur le canal de Suez.



Nguyen Duy Hung, premier secrétaire de l'ambassade du Vietnam au Caire et chef du Service commercial, a estimé qu'à ce jour, il n'y avait pas de données officielles sur le volume des exportations vietnamiennes stagnant dans le canal.

Selon le gestionnaire du canal de Suez, le nombre de navires bloqués était de plus de 350 navires et il faudra perdre au moins de trois à six jours pour les libérer. En raison du grand volume de navires qui doivent être débarqués après le déverrouillage, il faudra du temps pour charger et décharger les marchandises dans les ports.

Alors, le Service commercial a recommandé aux entreprises vietnamiennes de se coordonner étroitement avec les compagnies maritimes pour recevoir des informations nécessaires et de travailler avec les partenaires importateurs pour résoudre les problèmes éventuels liés aux retards de livraison, afin d'éviter les litiges commerciaux.



Les entreprises concernées doivent contacter le Service commercial pour demander une assistance ou une intervention en temps opportun.



Les exportations mensuelles du Vietnam vers l'Égypte sont estimées à 40 millions de dollars, avec notamment les produits aquatiques surgelés, environ trois millions de dollars, tandis que les expéditions de noix de cajou, de poivre et de café sont estimées entre 1,5 et deux millions de dollars. -VNA