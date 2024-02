Le terminal international Cai Mep-Thi Vai. Photo: VNA



Londres (VNA) - Le magazine britannique The Banker a publié un article mettant en avant les opinions optimistes d’experts sur les perspectives économiques du Vietnam en 2024.

Le Vietnam a connu une croissance du produit intérieur brut de 5,1 % en 2023, qui devrait augmenter de 6 à 6,5 % en 2024, faisant du Vietnam l'un des environnements de croissance les plus forts d'Asie du Sud-Est, selon l’article.

L'article a cité Khanh Vu, directeur adjoint exécutif de VinaCapital, affirmant que la reprise de la croissance du PIB sera tirée par la hausse des exportations et de l'industrie manufacturière, du tourisme et par une modeste reprise de la consommation intérieure et de la confiance des consommateurs.

La croissance économique a également été soutenue par un environnement de taux d'intérêt favorable, a ajouté Khanh Vu.

Helmi Arman, économiste chez Citi, une société de services financiers basée aux États-Unis, a déclaré qu'après un gel début 2023, l'activité dans le secteur immobilier a repris au second semestre. Le gouvernement met en œuvre des réformes structurelles qui jettent les bases d’une reprise plus durable du secteur immobilier.

L’article souligne que pour les investisseurs internationaux, le secteur manufacturier vietnamien reste le plus attrayant, en particulier dans la chaîne d’approvisionnement des smartphones et de l’électronique grand public. Pour les investisseurs nationaux, ce sont les exportations de vêtements, de chaussures et de meubles qui suscitent le plus d’intérêt.

L’expert Khanh Vu et Kenglin Tan, une gestionnaire chez Manulife Investment Management, se sont montrés optimistes quant aux perspectives d'exportation du Vietnam grâce à des signes de stabilisation.

On craignait que la décision du Vietnam d'appliquer le taux d'imposition minimum mondial ait un impact sur les flux d'investissement, mais cela ne s'est pas produit, a déclaré Kenglin Tan, ajoutant que du point de vue des investisseurs étrangers, qu'ils investissent au Vietnam ou dans d'autres pays parties à l'accord comme au Mexique ou en Thaïlande, ils sont impactés par la même politique.

Il ressort des flux d’IDE en décembre 2023, après l’annonce de la politique, que les investisseurs n’ont pas du tout été dissuadés, a-t-elle souligné.

Afin d'étendre davantage le potentiel d'investissement international, le Vietnam ouvre ses règlements boursiers en permettant aux courtiers nationaux de se porter garants des investisseurs étrangers, leur permettant ainsi d'acheter des actions. L'expert Helmi Arman affirme qu’autoriser des niveaux plus élevés de propriété étrangère pourrait atténuer les chocs futurs.

Dans le domaine du tourisme, les experts ont noté que le secteur est à 70 % des niveaux d'avant la COVID-19, mais que le tourisme intérieur est en plein essor.

L'article cite un rapport de la société de données Vietnam Report JSC, selon lequel 66 % des personnes interrogées dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie expriment leur confiance pour 2024. Parmi les personnes interrogées, 93 % ont déclaré que les nouvelles règles en matière de visas seraient un levier pour la trajectoire de croissance du tourisme du pays, selon le rapport. -VNA