Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La cérémonie de remise des prix du concours littéraire "Apprendre l'espagnol et profiter de la vie" et du concours de dessin "Le monde a besoin de super-héroïnes" a eu lieu mercredi à Hanoï par l'ambassade d'Espagne au Vietnam.

L'ambassadrice d'Espagne au Vietnam, Pilar Méndez Jiménez, a souligné que les concours étaient développés virtuellement afin que les participants puissent profiter et se divertir pendant les semaines de confinement en raison de la pandémie.

Les deux activités culturelles étaient axées sur la promotion de la créativité des jeunes aimant la langue espagnol et des femmes au Vietnam et dans le monde entier.

Le concours de dessin "Le monde a besoin de super-héros féminins" est une initiative organisée pour la première fois par l'ambassade d'Espagne en collaboration avec le Musée des femmes du Vietnam dans le but d'honorer les femmes qui ont contribué à l’amélioration de la vie des femmes chaque jour, en aidant à édifier un monde plus juste dans lequel les femmes et les hommes ont les mêmes droits et opportunités.

Le concours littéraire "Apprendre l'espagnol et profiter de la vie", organisé pour la deuxième fois au Vietnam, vise à encourager les activités de lecture et d'écriture en espagnol, tout en suscitant l'intérêt du public au Vietnam pour la culture hispanique.-VNA