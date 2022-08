Plusieurs étudiants font la queue pour échanger des coupons alimentaires lors de l'événement Fish Eating au bureau du ministère des Affaires maritimes et de la Pêche à Jakarta en novembre 2019. Photo: Antara

Hanoï, 23 août (VNA) - Des millions d'étudiants philippins sont retournés en classe pour la première fois en plus de deux ans, après que le pays a levé la plupart des restrictions restantes de COVID-19.Les Philippines, parmi les plus touchées par la pandémie en Asie du Sud-Est, sont l'un des derniers pays au monde à reprendre les cours en personne à temps plein – déclenchant des avertissements selon lesquels la fermeture prolongée des salles de classe avait aggravé une crise de l'éducation dans le pays .Les fermetures prolongées d'écoles ont fait craindre que les taux d'alphabétisation des enfants philippins - qui étaient déjà à des niveaux alarmants avant la pandémie - ne s'aggravent.Une étude de la Banque mondiale l'année dernière a montré qu'environ neuf enfants sur dix dans ce pays souffraient de « pauvreté d'apprentissage », l'incapacité des enfants à l'âge de 10 ans à lire et à comprendre une histoire simple.- VNA