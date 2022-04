Thua Thiên-Huê (VNA) – Environ 400 étudiants lao vivant et étudiant à Thua Thiên-Huê (Centre) ont célébré en liesse le Boun Pimay 2022, le Nouvel An traditionnel lao lors d’une cérémonie organisée dimanche 10 avril par le Collège de l’éducation de Thua Thiên-Huê.

Un dirigeant de la province de Thua Thiên-Huê offre des fleurs en guise de vœux pour le Boun Pimay 2022. Photo : VNA

La cérémonie, tenue en collaboration avec l’Université de Huê et l’Association d’amitié Vietnam-Laos, s’est ouverte par un programme artistique présentant la culture traditionnelle, les costumes et le pays et le peuple multiethnique lao, et l’amitié entre le Vietnam et le Laos.Après les aspersions joyeuses avec de l’eau claire, une manière de se souhaiter la bonne année et de se rafraîchir, s’est suivi le rituel d’attachement réciproque des fils de coton de couleurs variées autour des poignets, une matérialisation de leur amour commun, de leur attachement à la terre ancestrale mais aussi de leur fierté d’être les dépositaires d’une si belle culture.Envoyant ses vœux de Nouvel An aux étudiants lao, le directeur adjoint du Département des affaires extérieures de la province de Thua Thiên-Huê, Nguyên Huy Thai a souligné que la province a toujours prêté attention au renforcement ses relations avec les localités du Centre et du Sud du Laos dans tous les domaines, notamment l’éducation.De 2002 à aujourd’hui, la province a accueilli et formé plus de 1.200 étudiants lao, dont plus de 700 sont diplômés. Chaque année, elle accorde aux provinces de Salavan, Sekong, Attapeu, Champassak, Khammuon, Savannakhet 10 bourses/province pour la formation en langue vietnamienne et la poursuite des études dans les collèges et universités, a-t-il fait savoir.Le Boun Pimay est la plus grande fête traditionnelle au Laos qui se déroule chaque année au mois d’avril dans une allégresse générale au cours de laquelle les gens font des offrandes et des bénédictions dans les temples bouddhistes. Aux coutumes du Nouvel An se superposent des rituels qui transforment souvent cette occasion en réjouissances et en moments de plaisir et de découverte. – VNA