En 2019, le concours des " Étudiants de l' ASEAN avec la sécurité de l’information" a réuni 5 équipes de Singapour, de la Malaisie, du Myanmar, du Laos et de la Thaïlande et 12 équipes du Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le concours "Étudiants de l’ASEAN avec la sécurité de l’information débutera avec le tour de départ organisé en ligne le 17 octobre, mettant aux prises 121 équipes des 31 universités et instituts vietnamiens et 37 autres des universités de six pays aséaniens.

La ronde de départ, une nouveauté de cet événement, vise à aider les candidats à se familiariser avec le format de la compétition. Elle sera suivie par le tour de qualifications le 31 décembre et la finale le 28 novembre qui réunira 10 meilleures équipes vietnamiennes et de six équipes des pays aséaniens.

La cérémonie de remise des prix sera organisée dans le cadre d’un colloque international sur la Journée de la sécurité de l’information du Vietnam prévue le 2 décembre à Hanoi.

Le concours, prévu dans le cadre du programme annuel "Journée de la sécurité de l’information du Vietnam", vise à sensibiliser et à améliorer les connaissances et responsabilités sur la sécurité de l’information dans les établissements d’enseignement, promouvant les activités de recherche, d’enseignement et d’apprentissage.

Il contribue aussi à la mise en œuvre du projet "Formation et développement des ressources humaines en sécurité de l’information d’ici à 2020" (projet 99) et du projet "Prise de conscience et responsabilité en matière de sécurité de l’information jusqu’en 2020" (projet 893).

Cette année, la 13e édition du concours national est co-organisée par l’Association vietnamienne de la sécurité de l’information (VNISA), le Département des technologies de l’information relevant du ministère de l’Éducation et de la Formation, et le Département de la sécurité de l’information du ministère de l’Information et de la Communication. –VNA