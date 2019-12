Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président du Conseil des affaires des Etats-Unis-ASEAN. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé la détermination du gouvernement vietnamien de réformer l'environnement des affaires, à créer les conditions optimales pour les entreprises étrangères, dont celles des Etats-Unis, venues investir au Vietnam.



Le chef du gouvernement a reçu le 12 décembre à Hanoï une délégation du Conseil des affaires des Etats-Unis-ASEAN (US-ASEAN Business Council-USABC), conduite par son président Keith Williams, affirmant que les États-Unis étaient l'un des partenaires les plus importants du Vietnam dans divers domaines.



Le Premier ministre a affirmé que lui-même et les ministres avaient toujours prêté attention à l'approbation et à l'accélération de la mise en œuvre de grands projets américains en Vietnam.



Il a affirmé l’objectif du Vietnam de parvenir à un commerce équilibré avec les États-Unis, suggérant que l’USABC devait jouer un rôle important dans la promotion des relations bilatérales et du flux des investissements américains au Vietnam.



Il a demandé à l'USABC de continuer à servir de passerelle entre les deux gouvernements pour renforcer le partenariat intégral.



Le chef du gouvernement vietnamien a également exhorté les entreprises américaines à continuer de prêter attention au marché vietnamien, à investir directement et indirectement dans des domaines tels que les infrastructures, aviation et finance-banque.





Keith Williams, pour sa part, a félicité le Vietnam pour ses réalisations, y compris ses résultats obtenus lors des SEA Games 30 qui viennent de s'achever et pour son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et sa présidence de l’ASEAN.



Il a exprimé son optimisme quant à la croissance du produit intérieur brut et des exportations du Vietnam et espéré que l'USABC s'associera avec le Vietnam pour augmenter les exportations. L'USABC apprécie hautement les succès du Vietnam dans l'attraction des investissements directs étrangers et souhait contribuer à stimuler un commerce équilibré entre les deux nations, a-t-il précisé.



Les membres de l'USABC ont déclaré que les États-Unis étaient prêts à aider le Vietnam à remplir son rôle de présidence de l'ASEAN en 2020 et l'ASEAN en matière de main-d'œuvre, de transformation numérique et d'amélioration des capacités des petites et moyennes entreprises. -VNA











