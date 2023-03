Hanoi (VNA) - Malgré une forte diminution du chiffre d’affaires en glissement annuel, les États-Unis restent le plus grand marché d'exportation du Vietnam et le seul affichant plus de 10 milliards d’USD au cours des deux premiers mois de l'année.

Les États-Unis sont toujours le plus grand marché d'exportation de crevettes du Vietnam. Photo d'illustration/Vasep

Selon des données préliminaires publiées par l’Office générale des douanes, en février, les exportations du Vietnam vers les États-Unis ont atteint 6,9 milliards d’USD, portant à plus de 13 milliards d’USD la valeur en 2 mois, soit une baisse de 21% en variation annuelle. Toutefois, les États-Unis maintiennent toujours leur position de premier marché à l'export du Vietnam et sont également le seul affichant un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d’USD au cours des deux premiers mois de l'année.

Fin février, le Vietnam comptait 4 groupes de marchandises exportées vers le marché américain d'une valeur de plus d’un milliard d’USD à savoir machines-outils, équipements et pièces détachées (2,5 milliards), ordinateurs, produits électroniques et composants (2,2 milliards), téléphones et composants (1,6 milliard), textile-habillement (près de 2 milliards).

En outre, il existe de nombreux groupes de biens d'exportation avec un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d’USD tels que chaussures, bois et produits dérivés, véhicules et pièces détachées…

Les importations du Vietnam en provenance des États-Unis au cours des deux premiers mois de l'année ont atteint 1,9 milliard d’USD, en baisse de 14% par rapport à la même période de l'an dernier.

Ainsi, au cours des deux premiers mois de l'année, le Vietnam a enregistré un excédent commercial de plus de 11 milliards d’USD avec les États-Unis.

En 2022, le commerce bilatéral avait atteint près de 124 milliards d’USD, dont 109,39 milliards d’exportations du Vietnam, en hausse de 13,6% en glissement annuel et représentant 29,5% des exportations nationales, et 14,47 milliards d’importations, en baisse de 5,2% et représentant 4% du total./. -CPV/VNA