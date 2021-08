A la réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères ASEAN-États-Unis. Photo : VNA

Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a indiqué qu'un tel engagement avait été réaffirmé par le secrétaire Antony Blinken lorsqu'il participait le 4 août à la réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères ASEAN-États-Unis.Antony Blinken et les ministres des Affaires étrangères des 10 pays membres de l'ASEAN ont discuté des défis urgents dans la région et dans le monde, en particulier la pandémie de COVID-19, la crise climatique et le développement des ressources humaines, et la nécessité d'agir pour résoudre la situation au Myanmar.Selon le porte-parole, Antony Blinken a souligné l'engagement de Washington à mener la lutte mondiale contre le COVID-19, en fournissant plus de 500 millions de doses de vaccins sûrs et efficaces dans le monde via le mécanisme COVAX et une aide financière à l'Alliance pour les vaccins (GAVI).Le secrétaire d'État a déclaré que Washington a offert plus de 23 millions de doses et près de 160 millions de dollars à l'ASEAN dans la lutte contre le COVID-19, et prévoit de faire un don supplémentaire de 500.000 au Fonds du bloc pour la riposte à la pandémie, en plus continuer à soutenir la mise en place d'un système de coordination de l'assistance médicale d'urgence dans la région.D'autre part, Antony Blinken a souligné la nécessité d'adopter des actions drastiques cette décennie pour résoudre la crise climatique et promouvoir la reprise verte, soulignant le soutien des États-Unis à la région pour la reconstruction et l'atténuation des conséquences économiques causées par la pandémie.Il a également évoqué le soutien des États-Unis aux micro, petites et moyennes entreprises de l'ASEAN, afin de reprendre leurs activités et garantir leur disponibilité pour faire face aux défis futurs.En outre, il a souligné le soutien de Washington aux systèmes énergétiques durables et fiables dans l'ASEAN et l'efficacité du programme de partenariat pour les villes intelligentes entre les deux parties pour résoudre les défis causés par l'urbanisation.Il a souligné l'importance du développement des ressources humaines dans la région et a réaffirmé son soutien continu aux prochaines générations de dirigeants de l'ASEAN. - VNA